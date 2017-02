Continuar a ler

Este movimento teve uma particularidade: como o Benfica estava obrigado a pagar ao Sp. Braga 15 por cento do valor da transferência de Tiago para o Chelsea, na prática, quem arcou com os salários do treinador acabou por ser quem propôs a sua contratação.



Mais recentemente, as negociações diretas para contratação de Jorge Jesus, então treinador do Sp. Braga, foram menos dóceis. António Salvador não abdicou de receber a compensação que era devida pela libertação do técnico e encaixou 700 mil euros limpos. A verba final foi fixada depois de Jorge Jesus ter abdicado de receber 200 mil euros, pois caso contrário as águias teriam de pagar um total de 900 mil euros. Este movimento teve uma particularidade: como o Benfica estava obrigado a pagar ao Sp. Braga 15 por cento do valor da transferência de Tiago para o Chelsea, na prática, quem arcou com os salários do treinador acabou por ser quem propôs a sua contratação.

As relações comerciais entre Sp. Braga e Benfica não envolvem apenas futebolistas, também se estendem aos treinadores. E também aqui as relações privilegiadas entre António Salvador e Luís Filipe Vieira pesam muito.O presidente do Benfica conseguiu interceder junto do amigo bracarense para que escolhesse Jesualdo Ferreira como treinador, depois de este ter deixado o Benfica na sequência de resultados pouco conseguidos, em 2002/03.