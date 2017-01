O portal espanhol 'Estadio Deportivo' adianta este sábado que o Benfica está de olho na situação do defesa esquerdo francês Benoît Trémoulinas, futebolista de 31 anos que está em final de contrato com o Sevilha e que, aparentemente, não irá renovar.De acordo com o mesmo jornal, a ideia de Trémoulinas passa por sair já neste mercado de inverno, um cenário que até agrada ao Sevilha, que dessa forma poderá encaixar alguma verba com o lateral, que chegou a Espanha em 2014, a troco de 2,5 milhões de euros, proveniente do Dínamo Kiev. O Benfica surge, então, como hipótese para o lateral segundo a imprensa andaluza, ainda que os encarnados tenham já assegurado um esquerdino, o brasileiro Hermes.De referir que o esquerdino não joga desde maio, depois de uma lesão grave que sofreu e da qual, aparentemente, já estará recuperado. Mesmo assim, continua de fora e em Espanha não se sabe o porquê...

Autor: Fábio Lima