Se olharmos apenas ao histórico de Jonas com a equipa da região do Sado, o goleador marcou cinco tentos em sete encontros com os setubalenses.



Oscar Cardozo tinha sido o último a passar a barreira da centena de golos. O paraguaio conserva ainda o recorde de melhor marcador estrangeiro na história do Benfica, com 172 golos. Segue-se precisamente Jonas. Se olharmos apenas ao histórico de Jonas com a equipa da região do Sado, o goleador marcou cinco tentos em sete encontros com os setubalenses.

E vão 101. Jonas atingiu ontem uma marca redonda – e ultrapassou-a pouco depois – ao bisar frente ao V. Setúbal. O avançado brasileiro, de 33 anos, que cumpre a quarta temporada ao serviço do Benfica, tem já 101tentos de águia ao peito em 131 jogos disputados. A espera pelo golo 100 arrastava-se há já algum tempo e acabou por chegar à passagem do minuto 39 da partida com os sadinos, com um cabeceamento certeiro do atacante. Posteriormente, aos 66 minutos, Jonas voltou a celebrar e marcou o 15º tento na Liga NOS esta temporada, reforçando a posição de goleador máximo da prova.De resto, Jonas está de pé quente há dez jornadas consecutivas. Belenenses, Rio Ave, Boavista, Portimonense, P. Ferreira, Marítimo, Aves, Feirense, V. Guimarães e agora V. Setúbal provaram o veneno do avançado. A estes soma-se o Sp. Braga na primeira ronda – apenas o Chaves escapou à pontaria do brasileiro, na segunda jornada.

Autor: Luís Miroto Simões