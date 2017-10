Pedro Pereira, Hermes e Ola John, jogadores que já pertenceram ao plantel principal mas que, agora, se treinam afastados do grupo, têm trabalhado integrados na equipa B, sendo que o brasileiro e o holandês foram mesmo utilizados por Hélder Cristóvão num particular realizado na quinta-feira, no Seixal, frente ao Sintrense – e ambos marcaram nesse triunfo por 7-3.

A inclusão na equipa secundária não deixa de ser uma novidade, uma vez que os três futebolistas têm trabalhado à parte no centro de estágio do Benfica desde o início da temporada. Hermes, por exemplo, voltou a ser chamado por Rui Vitória, recentemente, para integrar os treinos durante a última pausa para os compromissos das seleções nacionais, mas voltou a sair das opções assim que o grupo ficou completo.

Certo é que, apesar de já estarem integrados nos ‘bês’, o futuro dos três jogadores dificilmente passará pela Luz e a verdade é que os três tiveram a possibilidade de deixar o clube no último verão. Pedro Pereira foi opção durante toda a pré-temporada, mas as exibições menos conseguidas levaram as águias a optarem por um empréstimo, que não chegou a concretizar-se. Hermes também teve tudo acertado com o Amiens, mas o emblema da liga francesa ‘virou-se’ para outro alvo e deixou de parte a hipótese de avançar para o lateral-esquerdo. Por último, Ola John esteve perto do Panathinaikos, num negócio que trazia Vlachodimos para a Luz no último dia do mercado. Todavia, o holandês recusou.