Nélson Semedo



Atualmente é um dos jogadores mais cobiçados da Europa , dado o equilíbrio que transmite entre a segurança defensiva e a acutilância ofensiva. Muito forte tecnicamente e dotado de boa técnica, é o lateral mais desejado pelo Barcelona. O Bayern Munique também via em Nélson Semedo o nome ideal para colmatar a saída de Lahm, mas o preço pedido na Luz deve afastar os bávaros – tem cláusula de 60 milhões.



Lindelöf



A segunda época no Benfica ficou marcada por uma lesão que o deixou cerca de cinco meses de fora, mas a verdade é que o lateral-esquerdo continua na órbita de vários emblemas europeus. O City tem sido dos mais atentos às exibições do camisola 3, mas, recentemente, também o Nápoles se juntou à corrida. De Itália chegam notícias que dão conta da possibilidade do clube avançar com uma proposta de mais de 20 M€.