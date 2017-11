Continuar a ler

Já Samaris saiu tocado no jogo da Grécia, em Zagreb, que terminou com a derrota da formação helénica (1-4). O futebolista, de 28 anos, saiu com queixas na coxa direita mas, segundo foi possível apurar, a situação não merece grandes cuidados por parte dos responsáveis da federação da Grécia. Aliás, caso assim entenda, o técnico Michael Skibbe até poderá utilizá-lo hoje, na segunda mão do playoff de qualificação para o Mundial’2018.



Em Belgrado



Em Belgrado

Em tratamento está também Fejsa que, em Belgrado, partilhou ontem uma fotografia sua a trabalhar num bicicleta de ginásio, fazendo questão de mostrar que se sente com força.

Já a menos de uma semana do jogo com o V. Setúbal, relativo à Taça de Portugal, Rui Vitória pode ter a oportunidade de ter todos os jogadores à sua disposição. Neste momento Fejsa, Samaris e Filipe Augusto preocupam os responsáveis encarnados, mas o departamento clínico acredita que é possível assegurar a recuperação deste trio do meio-campo até sábado.Dos três jogadores, o único que está às ordens de Rui Vitória é Filipe Augusto. O brasileiro, de 24 anos, recupera de uma tendinopatia na coxa esquerda e é provável que seja reintegrado no plantel já nos próximos dias.

Autores: João Soares Ribeiro, Nuno Martins, Sotiris Milios, correspondente na Grécia