Desgastados



A condição física de Salvio e Raúl Jiménez é outra preocupação da equipa técnica dos encarnados. O argentino integrou o onze e só foi rendido ao minuto 88, e o mexicano acabou por finalizar a partida. A este desgaste natural ainda há acrescentar o cansaço das longas viagens a que estiveram sujeitos, pois o extremo jogou no Equador e o avançado nas Honduras. Se hoje ainda apresentarem queixas é provável que sejam poupados.

Rui Vitória já teve ontem a possibilidade de trabalhar com todo o plantel. Os internacionais que foram sujeitos a deslocações mais longas apresentaram-se no centro de estágio do Seixal, mas ainda não é certo que todos possam dar o respetivo contributo na partida com o Olhanense. Eliseu, Salvio e Raúl Jiménez, ao contrário dos restantes jogadores, permaneceram no ginásio pois apresentaram-se com queixas físicas.O lateral, de 34 anos, foi substituído na partida da Seleção Nacional com a Suíça ao minuto 68, com queixas na perna direita. Rui Vitória, de forma cautelosa, já referiu que a condição física do esquerdino não inspira grandes cuidados, mas só tomará uma decisão em relação à sua chamada após o treino de hoje.

Autores: Pedro Ponte e João Soares Ribeiro