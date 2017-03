Sem grandes surpresas, o selecionador mexicano Juan Carlos Osorio convocou esta quinta-feira os portistas Miguel Layún e Héctor Herrera e ainda o benfiquista Raúl Jiménez para os duelos com Costa Rica e Trinidade e Tobago, duplos compromissos da zona norte e centro americana de apuramento para o Mundial'2018, marcados para 25 e 29 deste mês, respetivamente. O trio da Liga NOS surge numa lista na qual não entra Jesús Corona, também ele habitual titular, mas que fica de fora devido a lesão.Com dois jogos até agora disputados, o México é segundo colocado neste hexagonal, com 4 pontos, menos 2 do que a Costa Rica, que lidera.: Guillermo Ochoa (Granada), Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca): Carlos Salcedo (Fiorentina), Diego Reyes (Espanyol), Rafael Márquez (Atlas), Néstor Araujo (Santos), Héctor Moreno (PSV), Oswaldo Alanís (Chivas) e Miguel Layún ( FC Porto : Jonathan dos Santos (Villarreal), Héctor Herrera ( FC Porto ), Andrés Guardado (PSV), Jesús Molina (Monterrey), Luis Reyes (Atlas), Orbelín Pineda (Chivas), Elías Hernández (León), Luis Montes (León) e Jesús Dueñas (Tigres): Jürgen Damm (Tigres), Jesús Gallardo (Pumas), Carlos Vela (Real Sociedad), Raúl Jiménez ( Benfica ), Oribe Peralta (América) e Javier Hernández (Bayer Leverkusen)

Autor: Fábio Lima