O TSV 1860, orientado por Vítor Pereira, quer segurar Victor Andrade por mais tempo. Atualmente, o dianteiro, de 21 anos, está emprestado pelo Benfica até final da época e os alemães apontam à compra ou, em alternativa, à extensão da cedência. "Temos de ver se conseguimos encontrar uma solução. Queremos certamente ficar com o Victor [Andrade], mas isso também depende do Benfica. Quando o Ian Ayre [novo diretor-geral do clube] tiver mais algum tempo de trabalho, veremos se conseguimos ficar com ele a título definitivo, ou se o conseguimos por empréstimo por mais algum tempo", adiantou o presidente do TSV 1860, Peter Cassalette.De resto, o avançado regressou à Alemanha na última terça-feira e prossegue agora o plano de recuperação à cirurgia no joelho esquerdo a que foi submetido nos primeiros dias de novembro do ano passado. Apesar de ter cumprido apenas nove jogos pelo clube da segunda divisão alemã (e só um como titular), Andrade já convenceu os responsáveis do clube a apostarem na sua continuidade.