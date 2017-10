Com o apuramento para os oitavos-de-final da Champions praticamente assegurado fruto das três vitórias alcançadas e com o Chelsea no horizonte, José Mourinho está a ponderar dar oportunidades a alguns jovens no jogo com o Benfica. Segundo a imprensa inglesa, a grande surpresa pode ser a aposta em Tuanzebe, um jovem defesa-central que normalmente alinha na equipa B do Manchester United.

O inglês, de 19 anos, já foi chamado pelo treinador português em jogos relativos à Liga dos Campeões. Em Moscovo, no confronto com o CSKA, sentou-se no banco de suplentes mas acabou por não ser chamado. A primeira oportunidade na equipa principal acabou por registar-se na passada semana, frente ao Swansea, numa partida relativa à Taça da Liga. Refira-se que os red devils venceram por 2-0, e Tuanzebe completou os 90 minutos.

