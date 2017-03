Elemento em evidência na temporada que tem sido feita pelo Borussia Dortmund , o internacional português Raphaël Guerreiro será dúvida até ao dia do encontro com o Benfica , segundo revelou esta terça-feira, em conferência de imprensa, o técnico Thomas Tuchel."É uma decisão que só poderemos tomar amanhã de manhã. Contraiu uma ligeira lesão muscular, algo que detetámos depois do jogo com o Bayer Leverkusen. Não treinou hoje e temos de esperar até amanhã", revelou.

Autor: Fábio Lima