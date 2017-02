Continuar a ler

Questionado sobre se teria pedido alguns conselhos a Pep Guardiola, agora no Manchester City mas que defrontou o Benfica na época passada ao comando do Bayern - os alemães venceram por 1-0 em Munique e empataram (2-2) na Luz, afastando os encarnados nos quartos-de-final da Champions -, Tuchel admitiu não o ter feito."Ele tem tantos jogos em Inglaterra que não temos tempo para falar. Mas os jogos em Lisboa são sempre uma prova de fogo e nesse época o Bayern estava a dominar a Bundesliga e sentiu muitas dificuldades no Estádio da Luz", lembrou. "Vai ser uma tarefa difícil e aguardo este jogo com expectativa", acrescentou o técnico do Borussia Dortmund, recusando-se a comparar o Benfica com FC Porto e Sporting, principalmemte porque "estaria a ser injusto com as outras equipas".Refira-se que o Dortmund trouxe 21 jogadores para Lisboa, com destaque para o português Raphaël Guerreiro, que já confessou ser adepto do Benfica desde criança.