Continuar a ler

Na mesma intervenção, Thomas Tuchel abordou o mau momento que Pierre-Emerick Aubameyang viveu na Luz. Uma fase que, para o técnico, já terá sido ultrapassada. "O Aubameyang esteve numa noite má, mas no último jogo bisou e isso foi muito importante para a sua confiança e para nós enquanto equipa. Amanhã é o melhor dia para continuar a melhorar".Antes, na conferência de imprensa, o técnico dos alemães já havia elogiado as águias, frisando que só um "dia em grande" dará o apuramento à equipa por si orientada. "Sabemos que temos de sofrer. O resultado da primeira mão obriga-nos a ter um dia em grande. Até porque o Benfica não é apenas um nome grande. É também um clube grande. Os jogadores sabem o que têm a fazer... Os jogadores de grandes equipas têm a mentalidade e confiança para enfrentar estes jogos decisivos, querem sempre ser figuras. Serão um grande obstáculo, um desafio para nós, mas estamos preparados e convencidos de que vamos ter um resultado positivo. Isso seria o ideal para nós, jogando uma primeira e uma segunda partes no limite. Se formos capazes disso será um dia extraordinário para nós", garantiu.