Na máxima força: assim está o Benfica na véspera de receber o Manchester United para a 3.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões (amanhã, às 19H45). No último treino antes do encontro, Rui Vitória contou com todos os jogadores do plantel à disposição.Nos 15 minutos abertos à comunicação social esta manhã no Seixal, Jonas, que falhou o jogo com o Olhanense devido a uma lombalgia, treinou sem limitações. Também Jardel, Eliseu e o Júlio César trabalharam com o grupo.Para as 19 horas está agendada a habitual conferência de imprensa de antevisão de Rui Vitória e de um jogador.

Autor: João Soares Ribeiro