Talisca marca no dérbi com a 'ajuda' de... Bruma

Emprestado pelo Benfica ao Besiktas, Anderson Talisca deu esta segunda-feira o triunfo à sua equipa, por 1-0, no dérbi diante do Galatasaray, permitindo às águias negras manter a liderança isolada do campeonato turco, com 50 pontos, mais 4 do que o segundo colocado Basaksehir e 10 do que o terceiro, que é precisamente o Galatasaray.Num encontro em que Bruma foi titular no Gala - Josué foi suplente - e Ricardo Quaresma no Besiktas, o tento da vitória foi apontado pelo brasileiro os 47', num lance em que acabou por ser Bruma a dar uma 'ajuda', ao desviar de forma involuntária um livre batido pelo esquerdino.

Autor: Fábio Lima