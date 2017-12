O Conselho de Disciplina (CD) entende que as declarações publicadas na conta de Twitter SLBenficaPress, criada pelo Benfica e apenas disponível para a Comunicação Social, são suscetíveis de ação disciplinar.

É isso que se depreende da conclusão do processo de inquérito mandado abrir pelo CD a dois Tweets de novembro, onde clube da Luz criticou arbitragens de jogos dos rivais. Agora, o mesmo órgão decidiu converter esses inquéritos em processos disciplinares, pelo que os encarnados serão responsabilizados se as palavras divulgadas forem consideradas lesivas da honra e reputação de elementos da estrutura federativa.

A 5 de novembro, o Benfica mostrou imagens de um golo anulado ao Sp. Braga em Alvalade e escreveu "Golo limpo anulado ao Braga que nem o video árbitro viu. Esta é a jornada da vergonha".

Horas depois, novo Tweet a criticar a arbitragem do FC Porto-Belenenses e de novo do Sp. Braga-Sporting: "Não se via uma jornada com uma arbitragem assim desde o Apito Dourado: falta nítida do Doumbia antes do penálti a favor do Sporting, dois penáltis limpos contra o Porto não assinalados e golo limpo mal anulado ao Braga. É um escândalo, esta é a jornada da vergonha."