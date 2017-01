A União de Leiria surpreendeu este sábado o Benfica ao vencer por 2-1 no Seixal, em jogo da 20.ª jornada do campeonato nacional de juniores (Zona Sul).Depois de uma primeira parte muito disputada mas sem golos, os encarnados adiantaram-se no marcador aos 50', através de Nuno Gonçalves. No entanto, os visitantes operaram a reviravolta com golos de João Silva (66') e Rudy (86'), este último na recarga a um penálti cobrado por si, após Daniel Azevedo defender o primeiro remate.Com a derrota - a 4.ª no campeonato -, o Benfica mantém-se com 44 pontos, no 2.º lugar, já a 14 do líder Sporting. Quanto à U. Leiria segue no 5.º posto, com 31 pontos.