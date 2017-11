A UEFA abriu esta quarta-feira um novo processo disciplinar ao Benfica, na sequência do comportamento dos adeptos encarnados em Old Trafford, no encontro de ontem com o Manchester United para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões. Em causa, segundo o comunicado do organismo que rege o futebol europeu, está o acendimento de fumos e tochas na bancada, durante a primeira parte. A decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina será conhecida dentro de duas semanas, no dia 16.As águias deverão voltar a ser punidas (possivelmente com uma multa), após desrespeitar os pedidos da UEFA e do próprio clube, que num comunicado feito antes desta partida havia apelado ao bom comportamento dos elementos que se deslocassem ao Teatro dos Sonhos - cerca de três mil.Refira-se que o castigo de um jogo à porta fechada com pena suspensa vigorou apenas até meados de outubro, o que significa que neste âmbito já não havia perigo de interdição imediata do Estádio da Luz.