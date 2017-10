O Benfica foi multado pela UEFA em seis mil euros pelo comportamento dos adeptos em Basileia, mais concretamente pelo arremesso de objetos para o relvado nessa partida referente à 2.ª jornada da Liga dos Campeões. Na audiência disciplinar do organismo, esta sexta-feira, foi decretada ainda a suspensão de André Almeida por dois encontros, por entrada dura sobre um adversário.



O delegado ao jogo da UEFA registou, na partida, o lançamento de objetos por parte das águias para as quatro linhas. No entanto, e como em Basileia não houve arremesso de tochas ou material pirotécnico mas sim de objetos, a punição acabou por não ser tão severa. Recorde-se que os encarnados têm, neste momento, uma pena de um jogo à porta fechada suspensa por dois anos - a mesma termina em meados deste mês. Tudo por causa do arremesso de tochas no encontro em Madrid, diante do Atlético, na Liga dos Campeões de 2015/16.





Continuar a ler