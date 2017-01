O Conselho de Arbitragem da FPF vai enviar à UEFA o vídeo com o lance da alegada mão de Nélson Semedo no dérbi de 11 de dezembro. Não que tenha alguma dúvida sobre a forma como o internacional Jorge Sousa avaliou o caso, mas porque foi desafiado a fazê-lo pelo vogal da Direção do Sporting, Bruno Mascarenhas, na reunião de anteontem entre o CA e os clubes.Ainda não se sabe quando será enviado o documento para a entidade que superintende o futebol europeu, nem se receberá alguma resposta. Mas a convicção mantém-se. Na apresentação mostrada aos clubes, o CA defendia que se tratava de "um lance difícil e de dúvida" e que, por isso, aceitava a decisão de Jorge Sousa para efeitos de avaliação. O Sporting, que não gostou da explicação nem de ficar a saber que o lance de Pizzi era legal, perguntou então ao líder do CA, José Fontelas Gomes, se a jogada podia ser enviada para a UEFA, algo a que o dirigente da arbitragem anuiu prontamente.Recorde-se que a UEFA tem três apreciações sobre a forma como os árbitros decidem os lances: aceita a decisão como correta, considera que é errada, ou, em caso de dúvida, apoia o juiz na sua decisão. O CA segue as diretrizes europeias e, no lance em que Nélson Semedo foi interveniente, optou por esta terceira opção.

Autor: Miguel Pedro Vieira