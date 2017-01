O Tondela deve continuar a emagrecer o plantel até ao fecho do mercado e um central deverá sair. Como se sabe, Vitali Lystcov, que se encontra emprestado pelo Benfica, está a ser seguido por alguns clubes, nomeadamente os russos do Zenit, mas também há o caso do maliano Alassane També que leva apenas seis jogos pelo clube. Um deles deve sair.