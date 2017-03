Continuar a ler

Rui Costa marcou o penálti decisivo que deu o título mundial à Equipa das Quinas há 26 anos e explica o que sente quando hoje ainda recorda aquele dia."Se nos meus sonhos pintasse um quadro a dizer o que queria, nunca me passaria pela cabeça pintar uma coisa tão bonita, como foi aquele dia para mim e para todos nós.Queríamos ser campeões do mundo, mas nenhum de nós estava preparado para jogar para 130 mil pessoas e se tornar estrela de um dia para o outro. Passámos do anonimato ao estrelato num dia", recordou o maestro, alcunha com que ficou conhecido enquanto futebolista.