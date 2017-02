Continuar a ler

De resto, o camisola 11 ficou em branco nos outros dois confrontos que teve com o Braga: o último, relativo à Supertaça; antes disso, a 11.ª jornada da época 2015/16, em que foram Pizzi e Lisandro López a resolver na Pedreira. Apesar da veia apurada contra os agora comandados de Jorge Simão, Mitroglou marcou ontem pela primeira vez no reduto dos minhotos. Na primeira volta, tinha 'bisado' na vitória (3-1) da 5.ª jornada e os dois golos em falta também foram apontados num mesmo jogo, também no Estádio da Luz, à passagem da 28ª jornada da última época, até com direito a goleada das águias (5-1).De resto, o camisola 11 ficou em branco nos outros dois confrontos que teve com o Braga: o último, relativo à Supertaça; antes disso, a 11.ª jornada da época 2015/16, em que foram Pizzi e Lisandro López a resolver na Pedreira.



Mitroglou numa galeria de luxo

Mitroglou ofereceu, no domingo, a vitória ao Benfica no Estádio Municipal de Braga e, nesse mesmo dia em que chegou ao jogo 50 de águia ao peito na Liga, chegou também ao 20.º golo nesta época em todas as competições. O internacional grego é, de resto, um especialista a faturar contra os arsenalistas.Com o festejo de ontem , o ponta-de-lança fez subir os bracarenses na hierarquia das equipas a quem mais danos inflige. Neste momento, são cinco as bolas colocadas no fundo das redes do Sp. Braga , o que na prática faz do adversário de ontem o segundo na tabela de Mitroglou, apenas superado pela meia dúzia de golos ao Belenenses.

Autor: Filipe Pedras