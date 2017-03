A equipa do Benfica já está em Vila Nova de Gaia, onde vai pernoitar tendo em vista a partida de sábado, frente ao Paços de Ferreira . A equipa encarnada chegou à unidade hoteleira às 20h15 onde era esperada por uma dezena de adeptos que tentaram tirar algumas fotografias com os jogadores.Contudo, esta expetativa saiu gorada por questões de segurança. Para evitar quaisquer incidentes, os responsáveis encarnados pediram que fosse delimitada uma área de segurança à porta do hotel onde o autocarro deixou os jogadores que seguiram de imediato para os quartos.A comitiva encarnada, refira-se, foi liderada pelo administrador da SAD encarnada, Rui Costa.

Autor: Tiago Ribeiro