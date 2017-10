O plantel encarnado vai diminuir temporariamente após o jogo de ontem, na Madeira. Serão dez os jogadores que abandonam o Caixa Futebol Campus, tendo em vista os compromissos das respetivas seleções nacionais.

O central Rúben Dias e os médios João Carvalho e Diogo Gonçalves vão integrar os trabalhos da seleção portuguesa sub-21. No mesmo escalão, o avançado Andrija Zivkovic irá representar a Sérvia e Chris Willock a seleção inglesa. Convocado para os trabalhos da Grécia está o médio Andreas Samaris. Os atacantes Salvio e Raúl Jiménez irão representar Argentina e México, respetivamente.

Particular destaque para o embate entre Portugal e Suíça, no próximo dia 10, no Estádio da Luz. O jogo que fecha as contas de qualificação para o Mundial 2018 irá colocar frente a frente os colegas de equipa Eliseu e Haris Seferovic.