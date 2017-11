Umaro Embaló vai deixar o Benfica para representar os juniores do Man. United. Os clubes já chegaram a acordo para a saída do avançado, que chegou a Portugal em agosto de 2014, para participar num campo de férias promovido pelo Benfica destinado a guineenses.

Na altura, iniciou a época no Oeiras, onde, logo no primeiro treino "surpreendeu tudo e todos", como conta Roberto Rocha, o primeiro técnico do jogador que agora tem 16 anos.

Continuar a ler