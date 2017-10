Continuar a ler

Confiança mantém-se



No final do encontro, o guarda-redes falou nas entrevistas rápidas e, mesmo admitindo o erro, deixou uma garantia. "Podia ter feito melhor no golo, mas não posso voltar atrás agora. Garanto que não me vai afetar. Estou mentalmente pronto para isto. Faz parte do crescimento", assinalou, reforçando que sente total apoio por parte de todos: "Tenho a confiança do treinador e da equipa, mas não temos só 11 jogadores. Todos os guarda-redes têm qualidade e podem jogar. Rui Vitória não me disse nada, apenas para jogar como treino e costumo jogar."



O internacional belga sub-19 lamentou ainda a derrota. "Em todos os jogos pelo Benfica tentamos ganhar. No nosso estádio, com adeptos fantásticos, tentamos sempre ganhar e não podemos ficar orgulhosos com a derrota", assinalou. No final do encontro, o guarda-redes falou nas entrevistas rápidas e, mesmo admitindo o erro, deixou uma garantia. "Podia ter feito melhor no golo, mas não posso voltar atrás agora. Garanto que não me vai afetar. Estou mentalmente pronto para isto. Faz parte do crescimento", assinalou, reforçando que sente total apoio por parte de todos: "Tenho a confiança do treinador e da equipa, mas não temos só 11 jogadores. Todos os guarda-redes têm qualidade e podem jogar. Rui Vitória não me disse nada, apenas para jogar como treino e costumo jogar."O internacional belga sub-19 lamentou ainda a derrota. "Em todos os jogos pelo Benfica tentamos ganhar. No nosso estádio, com adeptos fantásticos, tentamos sempre ganhar e não podemos ficar orgulhosos com a derrota", assinalou.

Mal o árbitro apitou para o fim do jogo, Svilar virou-se para os adeptos e, pelas imagens, percebeu-se que pediu "desculpa" (e em português) pelo erro no golo que selou o triunfo do Man. United. Os adeptos, em uníssono, aplaudiram o jovem que, pouco depois de ter cumprido 18 anos e um mês, se tornou no mais jovem guardião de sempre a estrear-se na Liga dos Campeões.Não foram só os benfiquistas que o apoiaram. Lukaku, avançado do Man. United e compatriota do guarda-redes, fez questão de manifestar, demoradamente, o seu suporte a Svilar: dirigiu-lhe algumas palavras, acabando por abraçá-lo. Antes, Matic já havia dado uma moral ao jovem futebolista, que realizou o segundo jogo pelas águias.

Autores: Hugo Neves e Valter Marques