Apesar deste impasse registado no mercado de inverno, o central continua no topo da lista de preferências de José Mourinho e, nos próximos meses, os dois clubes vão continuar a negociar. O líder das águias, entretanto, vai tentar acelerar o processo de renovação com o defesa de forma a aumentar a cláusula de rescisão para os 60 milhões de euros e, desta forma, aumentar a sua margem de manobra durante o processo negocial.



A presença de Luís Filipe Vieira e do empresário Jorge Mendes, em Inglaterra, ainda possibilitou uma última tentativa por parte do Manchester United para tentar contratar Lindelöf.O clube inglês ter-se-á disponibilizado a pagar os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas a oferta foi declinada por Luís Filipe Vieira, que pretende rentabilizar ao máximo o investimento realizado no internacional sueco, de 22 anos.