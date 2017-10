Continuar a ler

Acontece que Manchester United e Benfica têm novo encontro marcado para 31 deste mês, na quarta jornada do Grupo A. Será, então, o 11º jogo entre dois históricos do futebol europeu.



O Manchester United vai tornar-se no clube inglês com mais duelos com o Benfica, ultrapassando o Liverpool.Hoje, red devils e águias encontram-se pela décima vez nas provas da UEFA. Dez são também os jogos que o clube da cidade dos Beatles realizou com os encarnados.