"Um namoro de verão". Foi assim que Vaclík, guarda-redes de 28 anos, classificou as negociações mantidas com o Benfica no último defeso. "Os clubes não chegaram a acordo, por isso o namoro acabou", afirmou o guardião do Basileia, numa entrevista ao jornal 'BZ', recordando ainda a goleada alcançada frente às águias na Champions: "Foi especial. No final cumprimentei Rui Vitória, mas ele estava sem vontade de falar."