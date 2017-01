O Valencia assegurou este domingo a contratação do médio sérvio Nemanja Maksimovic, futebolista de 22 anos que recentemente foi apontado como possível alvo tanto de Benfica como do Sporting . Em final de contrato com o Astana, o sérvio opta por rumar a Espanha, ainda que reconheça a existência de outras ofertas."O Valencia é um grande clube e foi fácil chegar a um acordo. Tive muitas propostas dos maiores clubes da Europa, mas a possibilidade de começar do zero e criar um novo Valencia agradou-me. O contrato com o Astana termina dentro de seis meses e creio que o clube não colocará qualquer problema. Espero que dentro de cinco ou seis dias tudo se resolva", explicou o jogador, à B92.

Autor: Fábio Lima