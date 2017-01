O Valencia esteve muito perto de assegurar o contratação de Gonçalo Guedes já no mercado de janeiro. O clube espanhol chegou mesmo a um acordo de cavalheiros com a SAD encarnada para assegurar a compra do passe do internacional português, mas a crise desportiva que se verifica no clube che acabou por inviabilizar esta hipótese.



O Valencia, nesta altura, ocupa a 17ª posição do campeonato com 12 pontos, tantos como Sp. Gijón que está em posição de descida de divisão. Após a derrota em casa frente ao Celta de Vigo (1-4) que deixou o clube já com um pé de fora na Taça do Rei, os adeptos começaram a manifestar-se e já exigem a saída do milionário Peter Lim que veio à Luz buscar Enzo Pérez, André Gomes, Cancelo e Rodrigo.

Autores: João Soares Ribeiro e Vanda Cipriano