O holandês falou ainda das hipóteses que o Basileia pode ter neste grupo, no qual também está inserido o Manchester United, de José Mourinho, e o CSKA Moscovo.



"Sabemos que temos uma grande oportunidade. O Manchester United tem a pressão de estar acima do resto no nosso grupo, o que é de esperar. Mas se virmos as outras equipas, o Benfica e o CSKA, temos sem dúvida hipótese, por isso é muito importante conseguirmos um bom resultado em casa com o Benfica."

Ricky Van Wolfswinkel, que atua agora nos suíços do Basileia e que irá defrontar o Benfica na 2.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões (quarta-feira, 19H45), não esquece Portugal, e em entrevista concedida à UEFA, abordou o encontro admitindo que vai ser um jogo especial porque... não esquece o Sporting."É um jogo especial para mim, porque parte do meu coração ainda está com o Sporting onde passei um período fantástico. Tenho óptimas memórias do meu tempo lá, por isso defrontar o Benfica dá-me algo mais. Estou ansioso pelo jogo fora de casa, mas primeiro o jogo aqui", afirmou referindo-se ao emcontro no estádio St. Jacob Park.