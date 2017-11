Há dias, o administrador-executivo Domingos Soares de Oliveira defendeu o fim das discussões corriqueiras que marcam o futebol português e um pacto entre clubes, FPF, Liga e outros agentes. Varandas Fernandes, esse, tem opinião particular: "O Benfica deve tomar parte em todas as discussões para, de forma construtiva e positiva, ajudar a desenvolver o futebol e o desporto português." No entender do vice-presidente das águias, está claro que o vídeo-árbitro precisa de ser aperfeiçoado.