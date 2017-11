Continuar a ler

Garantindo que a direção do Benfica está disposta a "ir até às últimas consequências" , o responsável do clube encarnado voltou a pedir celeridade aos investigadores. "Os ataques não vão parar e visam manchar a nossa honra e o nosso prestígio e isso não vamos deixar", garantiu, reiterando um apelo às entidades competentes: "O país tem instituições. É altura de atuarem, não é hora dos dirigentes do Benfica falarem. Pedimos à Federação e à Liga que travem esta campanha."



Para Varandas Fernandes, o clima "condiciona os árbitros", e o vídeo-árbitro (VAR) não está a revelar-se "a solução perfeita", uma opinião que lhe permitiu virar baterias contra o líder leonino, Bruno de Carvalho.



O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, denunciou esta sexta-feira uma "campanha" contra os encarnados e não hesitou em apontar o dedo aos rivais."O Benfica é um clube transparente. Não nos conseguem abalar nem nos metem medo. Esta campanha tem um nome: chama-se FC Porto. E tem um cúmplice: chama-se Sporting", acusou o médico, de 62 anos, em São Pedro de Moel, no jantar comemorativo do 10º aniversário da Casa do Benfica da Moita e Marinha Grande.

Autor: Joaquim Paulo