Concluído um terço do campeonato, o Benfica continua a sonhar com o pentacampeonato, principal objetivo para esta temporada, apesar do terceiro lugar ocupado e do atraso de cinco pontos para o líder FC Porto. Varandas Fernandes dá voz à confiança dos encarnados: "O pentacampeonato é uma ambição ao nosso alcance. A possibilidade de o concretizarmos é grande." O dirigente destaca o "leque de grandes profissionais", concluindo: "A expectativa pode tornar-se realidade."