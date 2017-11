Continuar a ler

Saldo positivo



Este será o quinto jogo de Bruno Varela pelo Benfica no Estádio da Luz, sendo que o saldo acaba por ser positivo. Esta época, o jovem guardião defendeu as redes encarnadas nas vitórias caseiras perante Sp. Braga (3-1), Belenenses (5-0) e Portimonense (2-1). Por outro lado, participou na derrota aos pés do CSKA Moscovo (1-2), no encontro de estreia na Liga dos Campeões.



Continuidade ainda é incerta



Como Record escreveu na edição de 24 de outubro, Bruno Varela pondera deixar o Benfica em janeiro, por empréstimo, para poder jogar com mais regularidade. Apesar de manter uma boa relação com a equipa técnica e restantes companheiros de equipa, o guarda-redes sente que, nesta altura da carreira, precisa de somar minutos. Depois de um início de época promissor, Varela tem sido relegado várias vezes para a bancada.

Bruno Varela regressa este sábado à titularidade na baliza do Benfica, dois meses depois de ter cometido, no Estádio do Bessa, um erro que o afastou das escolhas de Rui Vitória desde então. Sem Mile Svilar (síndrome gripal) e Júlio César (lombalgia), baixas de última hora, o treinador vai lançar o camisola 30 frente ao V. Setúbal, sendo que esta partida, disputada no Estádio da Luz, marcará a estreia absoluta de Varela na Taça de Portugal. Paulo Lopes também foi convocado, mas a baliza ‘está entregue’.Recorde-se que o jovem guarda-redes, de 23 anos, começou esta temporada como titular da baliza encarnada, uma vez que Júlio César se encontrava lesionado e Svilar ainda não tinha assinado contrato. Mesmo com o experiente guarda-redes recuperado, Rui Vitória manteve a confiança em Bruno Varela, mas o erro que o internacional jovem português cometeu no Bessa, e que se traduziu numa derrota encarnada aos pés do Boavista (1-2), acabou por levar o treinador a afastá-lo da baliza, lançando, primeiro, Júlio César, e, depois, Svilar.

Autor: Pedro Ponte