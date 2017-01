O presidente do Vasteras deixou a garantia de que o clube não quer sabotar a transferência do defesa-central para o Manchester United. As negociações com o Benfica para o pagamento da cláusula exigida – pelo jogador ter cumprido 10 jogos na Liga e na Liga dos Campeões – ainda não estão finalizadas e Bengt-Ake Nilsson recusa revelar se, ao invés dos 20 por cento inicialmente pedidos, o clube receberá 10 por cento do valor da transferência do internacional sueco: "A nossa prioridade é que as coisas avancem e não queremos sabotar o futuro do Lindelöf."