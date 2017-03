O momento do golo de Pizzi no Feirense-Benfica , que deveria ter sido de festa no Estádio Marcolino de Castro, acabou por ficar marcado por um incidente que deixou um fotógrafo ferido. Tudo porque os adeptos encarnados, eufóricos, aproximaram-se daquela zona, onde o médio foi celebrar e, com o peso que imposuram na estrutura, acabaram por fazer esta ceder, deixando o referido repórter em evidentes dificuldades.Para lá deste incidente, foram também atiradas várias tochas para o relvado, como também havia sucedido no início do encontro.

Autor: Fábio Lima