Desde o início do jogo se viu que o poste norte-americano Keith Clanton era a principal referência interior dos campeões búlgaros, basquetebolista que anotou os primeiros seis pontos da partida e deixou os postes encarnados à 'beira de um ataque de nervos'.No arranque da segunda parte, Clanton continuou a 'massacrar' a defesa benfiquista, com lançamentos fáceis perto do cesto, obrigando os campeões nacionais a 'destapar' a sua defesa individual.Sempre que as águias engrenavam e reduziam a diferença para a ordem dos cinco/seis pontos, os adversários rapidamente convertiam um triplo ou uma penetração, tornando inútil o esforço dos jogadores da Luz.Num conjunto do Lukoil bastante forte coletivamente, o base Anthony Raffa (12 pontos e cinco assistências) e o poste Keith Clanton (26 pontos e 12 ressaltos) lograram sempre vincar a diferença de qualidade relativamente aos companheiros.Na equipa benfiquista, bastante esforçada, destaque para o extremo-poste norte-americano Antywane Robinson, autor de 19 pontos e sete ressaltos.Ao somar 11 pontos e sete assistências, o base internacional português Nuno Oliveira demonstrou ser um dos basquetebolistas benfiquistas com maior poder atlético para se bater com os bases do Lukoil.O Benfica enfrenta a segunda mão desta segunda pré-eliminatória já no dia 26, em Sófia, pelas 16:30 (hora de Lisboa).A equipa que ultrapassar esta eliminatória vai defrontar, na terceira ronda, a equipa lituana da Juventus Utena, com os jogos agendados para os dias 29 deste mês (primeira mão) e 02 de outubro (segunda mão).82-91.44-53.: Jesse Sanders (4), José Silva (7), João Soares (5), Antywane Robinson (19) e Raven Barber (13). Jogaram ainda: Nuno Oliveira (11), Tomás Barroso (9), Carlos Morais (4), Carlos Andrade (6), Cláudio Fonseca (4) e Nicola dos Santos.Treinador: José Ricardo Rodrigues.Anthony Raffa (12), Hristo Nikolov (6), Dalton Pepper (12), Pavlin Ivanov (8) e Keith Clanton (26). Jogaram ainda: Justin Knox (8), Bozhidar Avramov (4), Asen Velikov e Byron Wesley (15).Treinador: Sharon Drucker.24-26 (10 minutos), 44-53 (10), 62-69 (30) e 82-91 (final do jogo).: cerca de 1.500 espetadores.