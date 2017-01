A direção do Benfica não afasta a hipótese de vender André Carrillo no presente mercado de transferências, caso surjam propostas interessantes para os cofres da Luz. Embora o jogador peruano continue a merecer a confiança de Rui Vitória – titular no último encontro, frente ao Vizela –, o rendimento do extremo tem deixado muito a desejar e já nem os adeptos escondem a desilusão com as exibições do avançado. Tal foi confirmado pelos assobios que ouviu do público presente no Estádio da Luz, na partida frente ao Vizela, em várias ocasiões.

Carrillo nem se pode queixar da falta de oportunidades, pois já foi chamado a jogo por 16 vezes, mas esteve sempre longe de mostrar o futebol que apresentou no rival Sporting e conta apenas com um golo ao serviço das águias.

