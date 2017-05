A Vespa que Eliseu utilizou para celebrar o tetracampeonato, no relvado da Luz e no Marquês de Pombal, está na loja do Benfica e, simbolicamente, ali vai permanecer durante 36 dias.

Colocada inicialmente no museu do clube, a moto, que se transformou num ícone das celebrações do 36º campeonato, está agora disponível para os adeptos, para ser fotografada.

