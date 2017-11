As quatro equipas portuguesas envolvidas na Liga Europeia, Benfica, Sporting, FC Porto e Oliveirense, voltam hoje a competir e agora todas fora de casa, depois de terem goleado na primeira jornada.

Águias e leões têm, teoricamente, os jogos mais difíceis, com o Benfica a visitar os italianos do Forte Dei Marmi e o Sporting a jogarem na Corunha, com o Liceo. No entanto, à Oliveirense, em Itália, frente ao Viareggio , de Reinaldo Ventura, e ao FC Porto, em França, perante o Vendeenne, também se deparam dificuldades.

O argentino do Benfica, Carlos Nicolia, desvaloriza o facto de o Forte Dei Marmi jogar em casa. "Vamos defrontar uma grande equipa, que fez um bom jogo em Barcelona e penso que irá fazer o mesmo connosco. No entanto, não podemos estar dependente do fator casa. Temos de ser iguais, na Luz ou fora de casa", disse à BTV.

Na Corunha, o internacional sportinguista Henrique Magalhães regressa a um pavilhão que bem conhece, uma vez que representou o Liceo na época passada. "É uma equipa que defende muito bem, com destaque para Sergi Miras e Eduard Lamas. Temos de nos manter fiéis às nossas ideias de jogo", disse ao site do clube.

Também o FC Porto viaja com cautelas. "Temos um plantel melhor, mas não serve de nada pensarmos que somos superiores. Temos de mostrar a superioridade dentro do rinque", destacou o técnico espanhol, Guillem Cabestany, no Porto Canal.

Taça CERS

Entretanto, hoje também se disputam os jogos da 2ª mão dos 32 avos-de-final da Taça CERS. Das 5 equipas portuguesas, apenas o do Turquel joga em casa, diante do Genéve, mas é o Sp. Tomar que se encontra em pior situação já que empatou em casa (4-4), frente ao Merignac. Juv. Viana, OC Barcelos e Valença estão em vantagem na eliminatória.

O site do Record vai transmitir em direto os jogos da Liga Europeia do Benfica e do FC Porto, bem como o do Sp. Tomar na CERS.