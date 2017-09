No longo texto que escreve no blogue 'Novo Geração Benfica', Rui Gomes da Silva é especialmente crítico em relação aos atuais vice-presidentes do clube da Luz, que acusa de um "silêncio ensurdecedor". "Se não for para falar e defender o Benfica, quando o clube está a ser atacado como nunca foi, em toda a sua história, para que servem os vice-presidentes da direcção?", questiona.

O antigo vice e administrador da SAD encarnada diz que os elementos do atual elenco "são como os táxis". "Nunca aparecem quando são precisos. Ou será que, sendo precisos, não querem aparecer?", atira.

Recordando a sua passagem pelo clube da Luz, que deixou em outubro do ano passado, Gomes da Silva garantiu que "nunca" se recusou "a dar a cara". "...nos momentos menos bons (porque nos bons aparecem os que gostam de estar - com a pose 'acaciana', que Eça de Queiroz tão bem definiu - no palco da glória, como se a vitória tivesse 'mãozinha' deles)!", acusa ainda. Por isso, estranha "que ninguém dê a cara, a não ser o diretor de comunicação (por dever de função) em temas tão importantes como os 'mails0 (já agora, a culpa da 'permeabilidade' da estrutura informática morre solteira sem que ninguém dentro do Benfica seja tecnicamente responsável por ela?), sobre as relações com a Liga, sobre todos os temas e sobre os sucessivos ataques que temos sofrido!".





Autor: Sérgio Krithinas