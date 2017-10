Vítor Ferreira, que desempenhou as funções de vídeo-árbitro (VAR) no Aves-Benfica de domingo, reportou no relatório do encontro que as comunicações entre VAR e o árbitro de campo Nuno Almeida quebraram ao minuto 66, confirmando a indicação que já tinha sido dada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na conta do Twitter utilizada para comentar a evolução deste projeto.Esta segunda-feira, o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF explicou aos clubes os motivos para a inoperacionalidade do videoárbitro nessa partida da 9.ª jornada da Liga NOS.