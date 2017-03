Benfica arranjou uma bela forma de dar os parabéns a Mitroglou...

Numa fase muito positiva da sua carreira em que se tornou na referência ofensiva ao ter apontado 24 golos em 35 jogos – nos últimos dois ficou em branco – o internacional grego foi alvo de muitas mensagens de incentivo, não só por parte dos benfiquistas mas também dos seus compatriotas que esperam ver o mesmo rendimento na seleção grega. Estas mensagens não passaram ao lado de Mitroglou, que fez questão de agradecer o apoio no Twitter. Convém salientar que no seio do balneário a data também foi devidamente comemorada pelos companheiros de equipa. Samaris, Lisandro López e Salvio fizeram questão de utilizar as redes sociais para desejarem as maiores felicidades do atacante dos encarnados que, nos próximos meses, vai ser pai pela primeira vez.

Para celebrar o 29º aniversário de Mitroglou, o Benfica editou um vídeo com alguns dos seus momentos de bastidores registados no Seixal e na Luz. O vídeo tornou-se viral, especialmente na Grécia onde alcançou mais de 260 mil visualizações em poucas horas.Na publicação audiovisual que pode observar no vídeo ao lado, é possível observar o atacante a distribuir autógrafos e sorrisos aos adeptos do clube encarnado em diversas ações.