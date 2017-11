Continuar a ler

De seguida, Vieira explicou como se procederam as buscas à sua casa e o clima de medo imposto pela claque portista, explicando que foram estes os responsáveis pela confusão no Estádio do Aves após a partida do Benfica : "Houve um jogo com o Aves e tivemos quatro 'capangas' identificados. Foi essa tropa que provocou aquela situação no final do jogo. O Apito Dourado não volta com estes árbitros mas o FC Porto conseguiu condicionar tudo e todos. Mas não há corrupção nenhuma. É importante para nós esta investigação. Foram a minha casa e ainda bem. O meu gabinete tinha um livro de apontamentos, de contratações, um iPad que deixei no mesmo sítio. Não está lá nada a condicionar quem quer que seja. E não fugi do pais. Estava em casa, tinha ido treinar e tinha uma reunião do Conselho de Administração. Estava a almoçar e apareceram em minha casa. Tudo bem, sem problemas."Os bilhetes oferecidos a várias personalidades do mundo do futebol português mereceram também um comentário de Vieira, que encarou a situação como normal: "Mas há alguém neste país, dos três grandes, que não ofereçam bilhetes a uma instituição. Não está la nada a dizer que paguei viagens para o Brasil, ou a prometer mundos e fundos. As pessoas podem ler e sabem que não há nada a corromper o que quer que seja. Se houvesse alguma prova disso de certeza que entregavam logo ao Ministério Público. Fizeram a política do medo e do condicionar. Até o Conselho de Arbitragem sente-se condicionado nas nomeações. O Fábio Veríssimo, João Pinheiro e Manuel Mota não apitam o Benfica porquê? Depois foi para o jogo do FC Porto e aqueles dois penáltis... Não sei porque é que os árbitros não denunciam as arbitragens. O próprio presidente da FPF denunciou isso. Eles deviam dizer o que se passa com eles e com as famílias."Um dos pontos mais visados pelo FC Porto no caso dos emails tem sido a a alegada influência do Benfica nas avaliações e notas dos árbitros. Vieira respondeu assim aos dragões, explicando a postura é natural."É um direito que nos assiste fazer reclamações de notas de árbitros. Um amigo meu falou com o Vitor Pereira para marcar uma reunião e aí fomos expôr o que tínhamos de expôr e criticar o que tínhamos a criticar. Aí disseram que tínhamos o direito de reclamar a nota. Durante esses anos todos, investigue-se quem reclamava mais. O Benfica fez o que o regulamento permite. Quando entendíamos que o Benfica tinha sido prejudicado, nós reclamávamos. 'Ainda bem que este indivíduo tem de ser penalizado' foi escrito num email. Isto é um direito que nos assiste. Há uns que reclamavam e falavam. Se for investigar quem fazia reclamações, quantas fez Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga, vão ver que o Benfica não está à frente desse campeonato. Há dias vinha um a dizer que o Benfica tinha dado convites. Vejam quem ia nesse cortejo todo. Investigue-se..."Pouco depois, Vieira reforçou a ausência de corrupção no caso dos emails, sempre mirando os dragões:"Sobre os emails não quero dizer muito mais. Não pensava que valesse tudo no futebol português para ocultar os insucessos. Não há corrupção no Benfica, todos podem estar à vontade. Tudo o que a polícia tem em posse não há lá nada a corromper ou a comprar quem quer que seja. Os convites dão-me vonta de de rir. Veja lá quem é o árbitro que está num camarote do futebol do FC Porto. Alguma vez viu um árbitro num camarote do Benfica? Nunca almocei com nenhum árbitro, nunca fui mal criado para nenhum, nunca fui a um túnel chamar filho da puta a esse árbitro, nunca fui ao WC griutar Benfica, Benfica. Olhe, há quem faça e ainda hoje faça. O meu balneário nunca foi para o lado do WC dos adversários. Quem foi alterar o balneário de um árbitro? Investigue-se", disparou.