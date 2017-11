O Conselho de Disciplina (CD) mandou arquivar a queixa apresentada por Vítor Catão contra Luís Filipe Vieira, que na entrevista à BTV denunciou a presença de "quatro capangas" atrás de dirigentes do Benfica no jogo em casa do Aves.

Um deles era Vítor Catão, diretor-desportivo do Canelas 2010, que apresentou uma participação "por lesão da honra e reputação". A queixa foi dirigida à Divisão de Registos e Transferências de FPF, que a rencaminhou para o CD na terça-feira, e tinha em anexo uma cópia da queixa-crime apresentada no DIAP de Lisboa por Catão contra Vieira.

Continuar a ler

Em apenas dois dias, o órgão disciplinar analisou a participação e mandou arquivá-la. Tudo porque considerou que "não há indicações" de que Luís Filipe Vieira soubesse que "estava a referir-se a um agente desportivo", já que se falou de quatro pessoas em conjunto. O CD refere ainda que não entra "em juízos de valor acerca da palavra 'capangas' e da eventual responsabilidade disciplinar por essa expressão".

Autor: Sérgio Krithinas