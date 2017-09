Continuar a ler

Já perto das 2 horas da manhã, Vieira subiu finalmente ao 'palanque' para responder aos adeptos, tocando em praticamente todas as questões colocadas (a comunicação foi a única a ficar esquecida). O presidente dos encarnados foi interrompido por várias vezes - um dos adeptos chamou-lhe mesmo 'aldradão' e mereceu resposta à letra de Vieira - mas no final conseguiu fazer com que os sócios saíssem do pavilhão 2 da Luz mais calmos do que entraram.O presidente dos encarnados não saiu aclamado, mas foi fortemente aplaudido no final do discurso, que terminou com uma frase sintomática do que foi toda a mensagem do presidente, quer no conteúdo, quer na forma (bem mais informal do que é habitual). "Acreditem, porra!".