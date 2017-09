Continuar a ler

Três miúdos que vão despontar



Sublinhando a aposta do Benfica na formação, Vieira garantiu que três jovens do clube irão dar cartas muito brevemente, nomeando apenas Mile Svilar.



"O Benfica tem prioridade em formar cada vez mais jogadores e começar a criar uma equipa com identidade própria. Há um dois miúdos que brevemente serão titulares. Há um guarda-redes de 17 anos que se calhar daqui a três meses vão ouvir falar muito", atirou. Sublinhando a aposta do Benfica na formação, Vieira garantiu que três jovens do clube irão dar cartas muito brevemente, nomeando apenas Mile Svilar."O Benfica tem prioridade em formar cada vez mais jogadores e começar a criar uma equipa com identidade própria. Há um dois miúdos que brevemente serão titulares. Há um guarda-redes de 17 anos que se calhar daqui a três meses vão ouvir falar muito", atirou.

Como não podia deixar de ser, o tema equipa de futebol foi amplamente discutido na assembleia geral do Benfica e Luís Filipe Vieira garantiu total confiança em Rui Vitória e no atual plantel, defendendo-os das críticas."As aquisições que o Benfica fez são as que entendemos e que temos equipa para o campeonato. Dificilmente o Benfica vai encontrar um grupo tão unido e profissional como este. É com estes jogadores, entendam isto, que tempos de apoiar se queremos ir ao penta. Não vale a pena assobiar. Se querem ir ao Marquês ou remamos para o mesmo sítio ou não vamos lá… Ouvi que o Luisão está podre, o Lisandro está podre, o Jonas está podre, o Eliseu está podre.... Não vale a pena. São grandes profissionais. Rui Vitória é que manda na equipa do Benfica, nem Rui Costa nem Luís Filipe. O penta é uma realidade, não vamos abdicar disso. Se tivermos que arriscar em dezembro, fazer um investimento, faremos, mas é com estes jogadores que vamos lá", vincou o presidente encarnado no discurso aos sócios.